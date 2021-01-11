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В Индонезии назвали предварительную причину крушения лайнера

Джакарта, Понедельник 11 января 2021 09:45
В Индонезии назвали предварительную причину крушения лайнера
Фото: Boeing Sriwijaya Air (flickr.com/zone49photography)
Автор: Андрей Козловский

Пассажирский самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в Индонезии, мог разбиться при ударе о воду. Об этом свидетельствуют данные расследования.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахіо Утомо считает, что если бы самолет разрушился в воздухе, то обломки были бы разбросаны по большей площади.

“Предварительные данные указывают на то, что самолет развалился при ударе о воду”, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Мале и Локи. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда.

Также РБК-Украина писало, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигнала тревоги.

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