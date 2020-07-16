В Турции разбился разведывательный самолет, есть погибшие

Фото: турецкий разведывательный самолет (wikimedia.by.Seattle.Aviator)

Самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос

Вчера вечером, 15 июля, в Турции в результате авиакатастрофы разведывательного самолета погибли 7 сотрудников турецкой службы безопасности. Они выполняли разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари.

Об этом сообщает Anadolu.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос.

"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты",- сказал Сойлу.

Кроме того министр добавил, что в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду примерно в 22:30 по местному времени. Через 15 минут связь с самолетом полностью прекратилась.

Напомним, в Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого было шесть человек, из них четверо несовершеннолетних.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что при авиакатастрофе самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи в Пакистане погибли 92 человека.