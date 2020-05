Жертавами авиакатастрофы в Пакистане стали 92 человека

На месте падения самолета продолжают поиск еще 5 тел

При крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи в Пакистане погибли 92 человека. На данный момент идентифицировано 19 тел погибших.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.

#PlaneCrash Update: 92 deaths confirmed. 2 survivors. 60 dead bodies brought to JPMC, 32 brought to CHK. 19 bodies have been identified so far. 5 bodies are still being searched for at the plane crash site. #PK8303