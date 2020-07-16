У Туреччині розбився розвідувальний літак, є загиблі

Фото: турецький розвідувальний літак (wikimedia.by.Seattle.Aviator)

Літак розбився на висоті 2200 метрів на горі Артос

Вчора ввечері, 15 липня, у Туреччині внаслідок авіакатастрофи розвідувального літака загинули 7 співробітників турецької служби безпеки. Вони виконували розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі.

Про це повідомляє Anadolu.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що Літак розбився на висоті 2200 метрів на горі Артос.

"Нам повідомили, що ми втратили сім героїв, двоє з них - пілоти",- сказав Сойлу.

Крім того міністр додав, що востаннє пілоти виходили на зв'язок з центром управління польотами в середу приблизно о 22:30 за місцевим часом. Через 15 хвилин зв’язок з літаком повністю припинився.

Нагадаємо, в Мексиці сталася авіакатастрофа легкомоторного літака CESSNA, на борту якого було шестеро людей, з них четверо неповнолітніх.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що при авіакатастрофі літака Airbus A-320 поруч з аеропортом Карачі в Пакистані загинули 92 людини.