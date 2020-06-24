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В Мексике разбился самолет, среди погибших есть дети

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 08:42
В Мексике разбился самолет, среди погибших есть дети
Фото самолет CESSNA (defianceballoonfest)

В результате катастрофы легкомоторного самолета погибли 6 человек

В Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого были шестеро человек. Среди них также четверо несовершеннолетних.

Об этом сообщает издание Milenio.

Самолет поднялся в небо из муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. Все находившиеся в самолете были членами одной семьи. В результате аварии никто не выжил.

"Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там была 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних - мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет", - сказали в прокуратуре.

Обломки самолета были найдены на середине пути. Причины крушения неизвестны. Установлено, что самолет горел после падения, поэтому тела пассажиров также были сожжены.

Напомним, ранее в Одессе разбился легкомоторный самолет "Дельфин", один из пилотов погиб на месте.

Вскоре в больнице скончался другой пилот; решается вопрос о создании комиссии, которая изучит техническое состояние самолета.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины погиблиавиакатастрофаМексика
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