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В Турции расстреляли вора в законе Лоту Гули

Анталия, Четверг 20 августа 2020 08:29
В Турции расстреляли вора в законе Лоту Гули
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Лота Гули стрелял другой представитель криминального мира

В Турции расстреляли азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного по прозвищу Лота Гули. В него стрелял другой представитель криминального мира.

Об этом сообщает Haqqin.az.

Как сообщается, инцидент произошел в Анталии, когда азербайджанец, известный под псевдонимом "Хан" совершил четыре выстрела из пистолета в Надира Салифова. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице. По информации издания, злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Напомним, в начале июля в Одессе правоохранители разоблачили организованную группировку "Лоту Гули", в которую входили более 10 человек и которая занималась разбоями и похищением людей.

Кроме того, 12 августа Служба безопасности Украины задержала еще двух участников банды "Лоту Гули".

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