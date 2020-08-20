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У Туреччині розстріляли злодія в законі Лота Гулі

Анталія, Четвер 20 серпня 2020 08:29
У Туреччині розстріляли злодія в законі Лота Гулі
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Лота Гулі стріляв інший представник кримінального світу

У Туреччині розстріляли азербайджанського кримінального авторитета Надіра Саліфова, відомого на прізвисько Лота Гулі. У нього стріляв інший представник кримінального світу.

Про це повідомляє Haqqin.az.

Як повідомляється, інцидент стався в Анталії, коли азербайджанець, відомий під псевдонімом "Хан" здійснив чотири постріли з пістолета у Надіра Саліфова. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні. За інформацією видання, зловмисник затриманий співробітниками поліції.

Нагадаємо, на початку липня в Одесі правоохоронці викрили організоване угрупування "Лоту Гулі", в яку входили понад 10 осіб і яка займалася розбоями і викраденням людей.

Крім того, 12 серпня Служба безпеки України затримала ще двох учасників банди "Лоту Гулі".

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