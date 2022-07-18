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В Турции рассказали, когда могут пройти новые переговоры по "зерновому коридору"

Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок могут состояться уже на этой неделе.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ahaber.

"План перевозки зерна и продуктов питания был согласован на общих принципах. Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный план реализации. Встреча, вероятно, состоится на этой неделе", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.

Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни.

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