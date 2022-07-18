В Турции рассказали, когда могут пройти новые переговоры по "зерновому коридору"

Переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок могут состояться уже на этой неделе.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ahaber.
"План перевозки зерна и продуктов питания был согласован на общих принципах. Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный план реализации. Встреча, вероятно, состоится на этой неделе", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.
Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни.