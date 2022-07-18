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У Туреччині розповіли, коли можуть пройти нові переговори щодо "зернового коридору"

Фото: Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок можуть відбутися вже цього тижня.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahaber.

"План перевезення зерна і продуктів харчування був узгоджений на загальних принципах. Ми продовжуємо наші зусилля, щоб перетворити його в конкретний план реалізації. Зустріч, ймовірно, відбудеться цього тижня", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш зазначав, що переговори вселяють оптимізм.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

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