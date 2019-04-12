В Турции прошли массовые задержания полицейских

В Турции в результате полицейских операций в 31 провинции по подозрению в террористической деятельности было задержано 523 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Все задержанные - полицейские, подозреваемые в связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Власти Турции обвиняет его в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Турецкие власти безуспешно пытаются добиться от США экстрадиции проповедника.

После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 500 тыс. человек, из них почти 30 тыс. сидят в тюрьме до сих пор.

Как заявил президент страны Реждеп Эрдоган, среди арестованных более чем 4,4 тыс. полицейских. Более 31 тыс. полицейских, 15 тыс. военных и 4 тыс. сотрудников органов юстиции были уволены со службы.

Напомним, в декабре 2018-го министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава США Дональд Трамп пообещал выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Турции 15 журналистов Cumhuriyet получили тюремные сроки за связи с Гюленом. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу и еще 13 обвиненных в якобы подготовке терактов журналистов получили приговоры в виде тюремного заключения.

Кроме того, сторонники Фетхуллахи Гюлена отрицает причастность к попытке переворота в Турции против президента Реждепа Эрдогана.