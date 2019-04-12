У Туреччині пройшли масові затримання поліцейських

у Туреччині В результаті поліцейських операцій в 31 провінції за підозрою в терористичній діяльності було затримано 523 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Всі затримані - поліцейські, підозрювані у зв'язках з рухом радикального ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Влада Туреччини звинувачує його в організації спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році. Турецька влада безуспішно намагається домогтися від США екстрадиції проповідника.

Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані понад 500 тис. осіб, з них майже 30 тис. сидять у в'язниці до цих пір.

Як заявив президент країни Реждеп Ердоган, серед заарештованих більш ніж 4,4 тис. поліцейських. Понад 31 тис. поліцейських, 15 тис. військових і 4 тис. співробітників органів юстиції були звільнені зі служби.

Нагадаємо, в грудні 2018-го міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що глава США Дональд Трамп пообіцяв видати Туреччини проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в Туреччині 15 журналістів Cumhuriyet отримали тюремні терміни за зв'язки з Гюлен. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу і ще 13 звинувачених у нібито підготовці терактів журналістів отримали вироки у вигляді тюремного ув'язнення.

Крім того, прихильники Фетхуллахи Гюлена заперечує причетність до спроби перевороту в Туреччині проти президента Реждепа Ердогана.