В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы и пострадавшие

На востоке Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли четыре человека, еще несколько получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж.

По информации МВД Турции, в городе Сивридже разрушены 4-5 зданий.

Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Напомним, вблизи побережья островов Фиджи в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Землетрясение произошло на глубине 10 км. Толчки ощущались в Ракираки, Тавуа и Ба. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало. Также объявлялось предупреждение об угрозе цунами.

Кроме этого 20 января сильное землетрясение произошло в Индонезии. Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Отмечается, что предупреждение о цунами не поступало.