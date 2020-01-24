У Туреччині стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі

На сході Туреччини стався потужний землетрус, в результаті якого загинули чотири людини, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж.

За інформацією МВС Туреччини, в місті Сивридже зруйновані 4-5 будівель.

Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Нагадаємо, поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4. Землетрус стався на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися в Ракираки, Тавуа і Ба. Інформації про постраждалих або пошкодження не надходило. Також оголошувалося попередження про загрозу цунамі.

Крім цього 20 січня сильний землетрус стався в Індонезії. Землетрус силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера стався в індонезійської провінції Північний Сулавесі. Відзначається, що попередження про цунамі не надходило.