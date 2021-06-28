В Турции произошло ДТП с украинскими туристами: пятеро пострадали

Отмечается, что пять украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором. По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя", - сообщил Николенко.

По информации турецкого издания Egehaber авария произошла около 06:00. Водитель выехал на встречную полосу.

Полиция начала расследование инцидента.