В Туреччині сталася ДТП з українськими туристами: п'ятеро постраждали

Зазначається, що п’ять українців отримали незначні травми. Їм одразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія покрила витрати на лікування.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Туреччині підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором. За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія", - повідомив Ніколенко.

За інформацією турецького видання Egehaber, аварія сталася близько 06:00. Водій виїхав на зустрічну смугу.

Поліція розпочала розслідування інциденту.