В Турции произошла серия взрывов на складе боеприпасов

В результате взрыва в некоторых частях склада произошел пожар. Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. Взрывная волна выбила стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины.

Информации о пострадавших и погибших нет. К месту происшествия были экстренно направлены спасатели, медики и полиция.

Фото: место взрыва (mk-turkey ru)

Напомним, в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском (Российская Федерация) два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени.

Кроме этого, 5 августа в Красноярском крае России в городе Ачинске произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Отмечалось, что взрывной волной в жилых домах выбило окна. Кроме того, в результате взрывов на территории артиллерийского склада погиб военнослужащий, еще 12 человек пострадали.

Из-за взрывов воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км.