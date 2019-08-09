У Туреччині сталася серія вибухів на складі боєприпасів

В результаті вибуху в деяких частинах складу сталася пожежа. Жителів прилеглих районів екстрено евакуювали. Вибухова хвиля вибила скло в декількох десятках будівель, а на стінах утворилися тріщини.

Інформації про постраждалих і загиблих немає. До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція.

Фото: місце вибуху (mk-turkey ru)

Нагадаємо, в результаті вибуху реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом (Російська Федерація) дві людини загинули, ще четверо отримали травми різного ступеня.

Крім цього, 5 серпня в Красноярському краї Росії в місті Ачинську сталась пожежа в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Зазначалося, що вибуховою хвилею в житлових будинках вибило вікна. Крім того, в результаті вибухів на території артилерійського складу загинув військовослужбовець, ще 12 людей постраждали.

Через вибухи повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км.