В Турции произошла авария с участием 30 машин, есть жертвы

Причиной аварии стало разлитое на трассе топливо из грузовика

В Турции в результате аварии с участием 30 машин погиб один человек, еще 15 пострадали. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что авария произошла в турецкой северо-западной провинции Бурса на трассе Эскишехир-Бурса. На данный момент известно, что причиной аварии стало разлитое на трассе топливо из грузовика. Сам грузовик пока не нашли.

Сообщается, что на дороге друг в друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 машин. Это произошло вечером в пятницу, 17 августа, когда начались официальные выходные по случаю мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам.

Все 15 человек, которые получили серьёзные ранения, были госпитализированы. Еще десятки людей получили первую медицинскую помощь на месте происшествия.

На сегодня известно, что полиция начала расследование для задержания водителя грузовика, который стал причиной массовой аварии.

Напомним, 18 августа в Польше попал в аварию туристический автобус с украинцами. Все погибшие и пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия являются украинцами. В общем, в автобусе находилось 54 человека, трое из них погибли, а 51 - доставили в больницу. Сейчас тем, кому состояние здоровья позволяет переезд, организована перевозка обратно в Украину из Перемышля.