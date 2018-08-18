У Туреччині сталася аварія за участю 30 машин, є жертви

Причиною аварії стало розлите на трасі паливо з вантажівки

У Туреччині В результаті аварії за участю 30 машин загинула одна людина, ще 15 постраждали. Про це з посиланням на правоохоронні органи повідомляє Daily Sabah.

Наголошується, що аварія сталася в турецькій північно-західній провінції Бурса на трасі Ескішехір-Бурса. На даний момент відомо, що причиною аварії стало розлите на трасі паливо з вантажівки. Саму вантажівку поки не знайшли.

Повідомляється, що на дорозі одна в одну врізалися одна вантажівка, два пасажирських автобуси, два мікроавтобуси і 27 машин. Це сталося увечері в п'ятницю, 17 серпня, коли почалися офіційні вихідні з нагоди мусульманського свята жертвопринесення Курбан-байрам.

Всі 15 осіб, які отримали серйозні поранення, були госпіталізовані. Ще десятки людей отримали першу медичну допомогу на місці події.

На сьогодні відомо, що поліція почала розслідування для затримання водія вантажівки, який став причиною масової аварії.

Нагадаємо, 18 серпня в Польщі потрапив в аварію туристичний автобус з українцями. Всі загиблі і постраждалі в результаті дорожньо-транспортної пригоди є громадянами України. Загалом в автобусі перебувало 54 людини, троє з них загинули, а 51 - доставили в лікарню. Зараз тим, кому стан здоров'я дозволяє переїзд, організовано перевезення назад в Україну з Перемишля.