В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть жертвы

На северо-западе Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, еще 73 пострадали.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Взрыв произошел на фабрике фейерверков в Сакарии. На место происшествия сразу направили пожарных и машины скорой помощи. Завод находится далеко от жилых районов.

Взрывы были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

Губернатор Сакарии Четин Октай Калдирим сказал, что в момент взрыва на заводе находилось от 150 до 200 человек.

Напомним, в марте в Южной Корее произошел взрыв, в результате которого пострадали 26 человек.

Кроме того, в США произошел взрыв на металлообрабатывающем предприятии в западной части Хьюстона.