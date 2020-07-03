У Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків, є жертви

На північному заході Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків. В результаті події загинули щонайменше дві людини, ще 73 постраждали.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Вибух стався на фабриці феєрверків в Сакарії. На місце події одразу направили пожежників і машини швидкої допомоги. Завод знаходиться далеко від житлових районів.

Вибухи були чутні в радіусі 50 км від підприємства, що викликало паніку серед місцевого населення. Багато вийшли на вулиці, прийнявши стався землетрус.

Губернатор Сакарії Четін Октай Калдирим сказав, що в момент вибуху на заводі перебувало від 150 до 200 осіб.

Нагадаємо, у березні в Південній Кореї стався вибух, в результаті якого постраждали 26 осіб.

Крім того, у США стався вибух на металообробному підприємстві в західній частині Х'юстона.