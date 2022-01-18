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У Туреччині стався потужний вибух на нафтопроводі Кіркук-Джейхан

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Анкара, Вівторок 18 січня 2022 23:01
У Туреччині стався потужний вибух на нафтопроводі Кіркук-Джейхан Фото: у Туреччині стався вибух на нафтопроводі (twitter.com/iraqsolidarity)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Туреччині 18 січня стався вибух на нафтопроводі Кіркук-Джейхан і спалахнула пожежа. Турецький оператор трубопроводів Botas був змушен зупинити прокачування нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Вибух на нафтопроводі стався в південно-східній провінції Кахраманмараш. На місці вибуху спалахнула пожежа. Автотраса, що знаходиться поруч, закрита. У район направлено велику кількість пожежників і машин швидкої допомоги.

Турецький державний оператор Botas заявив про припинення прокачування нафти по трубопроводу Кіркук-Джейхан. Причина вибуху, який стався близько 511 кілометра магістралі, поки невідома.

Інформації про жертви і постраждалих в результаті вибуху нафтопроводу на цей момент немає. Місцева влада побоюється, що вогонь може перекинутися на житлові квартали, які знаходяться недалеко від місця пожежі.

Як зазначає видання, трубопровід Кіркук-Джейхан раніше піддавався терористичним атакам з боку терористичних угруповань Робочої партії Курдистану і ІДІЛ.

Нафтопровід Кіркук-Джейхан - з'єднує Кіркукське родовище в Іраку і Джейхан (Туреччина). Його протяжність становить 970 кілометрів. У день трубопровід прокачує до 600 тисяч барелів нафти.

У Туреччині стався потужний вибух на нафтопроводі Кіркук-Джейхан

Нагадаємо, на торгах 18 січня ціни на нафту північноморської марки Brent у перші з жовтня 2014 року перевищили 88 доларів за барель.

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