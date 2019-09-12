В Туреччині прогримів вибух на автодорозі, 4 людини загинули

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Місцеві власті звинувачують у вибуху бойовиків робочої партії Курдистану

у Туреччині В результаті вибуху на автодорозі загинули 4 людини, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вибух стався 12 вересня в районі міста Кулп на південному сході Туреччини. Імовірно вибухнув саморобний вибуховий речовина, яке було закладено близько дороги.

"Чотири людини загинули і 13 отримали важкі поранення в південно-сході Туреччини після вибуху саморобних вибухових речовин на дорозі, що вибухнула, коли проїжджала машина з сільськими жителями", - повідомили місцеві влади.

В заяві влади йдеться, що вибухівка була закладена бойовиками робочої партії Курдистану (РПК).

Нагадаємо, в липні РБК-Україна повідомляло, що в Туреччині на кордоні з Сирією в результаті вибуху автомобіля загинули 3 людини. Повідомлялося, що вибух стався в районі Рейханли в машині в 750 метрах від будівлі районної адміністрації.

Також повідомлялося, що в Афганістані 19 серпня під час святкування 100-річчя незалежності країни сталися кілька вибухів. В результаті теракту поранення отримали десятки людей. Зокрема, Число жертв, загиблих в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі, зросла до 16 осіб.