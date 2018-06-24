В Турции полиция открыла огонь по машине с мешками бюллетеней

Полицейские изъяли четыре мешка с избирательными бюллетенями

В турецкой провинции Шанлыурфа сотрудники полиции изъяли четыре мешка с избирательными бюллетенями из автомобиля. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Согласно информации издания, инцидент произошел днем в уезде Суруч. Так, в ходе спецоперации правоохранители открыли огонь по автомобилю, который попытался скрыться.

Сообщается, что внутри автомобиля полицейские обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники намеревались доставить на один из избирательных участков. Три человека были задержаны.

Напомним, в воскресенье, 24 июня, в Турции проходят президентские и парламентские выборы. За день до выборов президента Турции в субботу, 23 июня, в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже с Республиканской народной партии.