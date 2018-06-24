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У Туреччині поліція відкрила вогонь по машині з мішками бюлетенів

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 15:55
Ілюстративне фото: поліція Туреччини (Wikimedia Commons)
Ілюстративне фото: поліція Туреччини (Wikimedia Commons)

Поліцейські вилучили чотири мішки з виборчими бюлетенями

В турецькій провінції Шанліурфа співробітники поліції вилучили чотири мішки з виборчими бюлетенями автомобіля. Про це повідомляє газета Cumhuriyet.

Згідно з інформацією видання, інцидент стався в повіті Суруч. Так, у ході спецоперації правоохоронці відкрили вогонь по автомобілю, який спробував покинути місце події.

Повідомляється, що всередині автомобіля поліцейські виявили чотири мішки з виборчими бюлетенями, які зловмисники мали намір доставити на одну з виборчих дільниць. Три людини були затримані.

Нагадаємо, в неділю, 24 червня, в Туреччині проходять президентські і парламентські вибори. За день до виборів президента Туреччини в суботу, 23 червня, в Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг на підтримку опозиційного політика Мухаррему Інджі з Республіканської народної партії.

Глава МЗС Туреччини назвав вибори, які сьогодні проходять, найважливішими в історії країни У Туреччині почалися вибори парламенту і президента
Теги публікації: Турция, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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