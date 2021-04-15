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В Турции подтвердили, что США не будут размещать корабли в Черном море

Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу официально подтвердил, что Соединенные Штаты Америки не будут пока размещать свои корабли в Черном море. Об этом представители США уведомили турецкую сторону в устной форме.

Об этом сообщает TimeTurk.

По его словам, сейчас в Турции ждут письменного подтверждения от США.

"Если корабли (США - ред.) не пройдут сегодня, процесс предварительного уведомления за 15 дней начнется снова. Вчера с нами устно связались из США и сказали, что отменили размещение, письменного уведомления не поступало", - заявил Чавушоглу.

Напомним, ранее ожидалось, что в акваторию Черного моря войдут американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт") на фоне стягивания войск Российской Федерации в Крыму.

Также РБК-Украина писало, что вчера отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Отметим, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, все страны-участницы НАТО осудили стягивание Россией войск к украинским границам.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЧерное мореТурциякорабль
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