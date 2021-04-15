США не будут размещать корабли в Черном море, - СМИ

Соединенные Штаты не будут размещать два военных корабля в Черном море на фоне стягивания войск РФ к границам Украины. Посольство США в Анкаре сообщило Министерству иностранных дел Турции о решении относительно кораблей.

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на турецкие дипломатические источники.

Государственное турецкое информационное агентство Anadolu позже сообщило, что никаких новых сообщений о возможном развертывании кораблей в Анкару не поступало.

Должностные лица США заявили, что Соединенные Штаты часто сообщают Турции о потенциальном доступе кораблей к Черному морю. Но их запрос не обязательно означает, что корабли зайдут в море, а скорее гарантирует, что, если они захотят зайти, то будут иметь необходимое разрешение.

Ранее в МИД Турции сообщили, что в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля.