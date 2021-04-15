США не будут размещать корабли в Черном море, - СМИ
Соединенные Штаты не будут размещать два военных корабля в Черном море на фоне стягивания войск РФ к границам Украины. Посольство США в Анкаре сообщило Министерству иностранных дел Турции о решении относительно кораблей.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на турецкие дипломатические источники.
Государственное турецкое информационное агентство Anadolu позже сообщило, что никаких новых сообщений о возможном развертывании кораблей в Анкару не поступало.
Должностные лица США заявили, что Соединенные Штаты часто сообщают Турции о потенциальном доступе кораблей к Черному морю. Но их запрос не обязательно означает, что корабли зайдут в море, а скорее гарантирует, что, если они захотят зайти, то будут иметь необходимое разрешение.
Ранее в МИД Турции сообщили, что в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля.
Напомним, вчера отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.
Отметим, у Путина назвали условие деэскалации ситуации у границ Украины.