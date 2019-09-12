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В Турции перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 12:53
В Турции перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (haber7.com)

В аварии пострадали девять человек, среди них шесть детей

В Стамбуле, Турция, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного автобуса, в результате чего девять человек пострадали, среди них - шесть детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber7.

Как сообщается, школьный автобус перевернулся после столкновения с другим автомобилем.

"В результате ДТП, которое произошло в районе Бейлікдюзю (европейская часть Стамбула - ред.), школьный автобус перевернулся. В аварии пострадали 9 человек, 6 из них - школьники", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - шесть школьников, учитель, два водителя транспортных средств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Турции перевернулся пассажирский автобус, который следовал по маршруту Чанаккале - Стамбул, в результате чего один человек погиб, 28 получили ранения.

Кроме того, в Азербайджане на автодороге сообщением Кюрдамир-Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали 19 человек.

Добавим, что на трассе Киев-Харьков ночью 10 августа пассажирский автобус столкнулся с микроавтобусом. Событие произошло около часа ночи. В результате ДТП погибли 2 человека - 31-летняя пассажирка и 44-летний пассажир микроавтобуса.

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