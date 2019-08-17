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В Турции перевернулся пассажирский автобус

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 19:01
В Турции перевернулся пассажирский автобус
Фото: место происшествия (ntv.com.tr)

В результате аварии погиб один человек, еще 28 получили ранения

В Турции перевернулся пассажирский автобус, который следовал по маршруту Чанаккале - Стамбул, в результате чего один человек погиб, 28 - получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

Как сообщается, авария произошла на трассе Стамбул-Измир.

"Пассажирский автобус перевернулся в районе населенного пункта Бига провинции Чанаккале, в результате чего один человек погиб, 28 - получили травмы", - сообщает телеканал.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за того, что дорожное покрытие было скользким, и автобус вылетел на обочину и перевернулся.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Азербайджане на автодороге сообщением Кюрдамир-Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали 19 человек.

Кроме того, на трассе Киев-Харьков ночью 10 августа пассажирский автобус столкнулся с микроавтобус. Событие произошло около часа ночи. В результате ДТП погибли 2 человека - 31-летняя пассажирка и 44-летний пассажир микроавтобуса.

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