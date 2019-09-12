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У Турції перекинувся шкільний автобус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 12:53
У Турції перекинувся шкільний автобус, є постраждалі
Фото: місце події (haber7.com)

У аварії постраждали дев'ять чоловік, серед них шість дітей

У Стамбулі, Туреччина, сталася дорожно-транспортна пригода (ДТП) за участю шкільного автобусу, в результаті чого дев'ять людей постраждали, серед них - шість дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber7.

Як повідомляється, шкільний автобус перевернувся після зіткнення з іншим автомобілем.

"У результаті ДТП, яке сталося в районі Бейлікдюзю (європейська частина Стамбулу - ред.), шкільний автобус перекинувся. У аварії постраждали 9 людей, 6 із них - школярі", - йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих - шість школярів, вчитель, два водії транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Туреччині перекинувся пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Чанаккале - Стамбул, в результаті чого один чоловік загинув, 28 отримали поранення.

Крім того, в Азербайджані на автодорозі сполученням Кюрдамир-Ширван сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса й легкового автомобіля, в результаті чого постраждали 19 осіб.

Додамо, що на трасі Київ-Харків вночі 10 серпня пасажирський автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Подія сталася близько першої години ночі. В результаті ДТП загинули 2 людини - 31-річна пасажирка та 44-річний пасажир мікроавтобуса.

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