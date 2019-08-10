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На трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса, есть погибшие

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 12:36
На трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса, есть погибшие
Иллюстративное фото (mashintop facebook.com)

Авария произошла на участке трассы в Полтавской области

На трассе Киев-Харьков сегодня ночью столкнулись автобус и микроавтобус, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как отмечается, авария произошла на участке трассы в Полтавской области около часа ночи 10 августа.

"На 277 км автодороги М-03 Киев-Харьков-Должанский между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" допустил столкновение с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте аварии, а 31-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм скончалась в больнице, водителя микроавтобуса с телесными повреждениями госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля травмы получили 24 человека.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Луганской области возле Станицы Луганской на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус, в аварии пострадали восемь человек.

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