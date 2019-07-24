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В Турции перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    24.07.2019 - 12:15
В Турции перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие
Фото: место ДТП в Турции (twitter.com KOB4)

В результате ДТП в Турции пострадали 25 человек

В провинции Анталья (Турция) туристический автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали около 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Milliyet.

Как сообщается, в автобусе ехали туристы из Норвегии и Польши. Авария произошла в районе города Кемер.

Издание пишет, что большинство раненых получили травмы из-за треснувшего стекла. Они находятся в больницах Кемера и Кумлуки.

Напомним, месяц назад в Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 - получили ранения.

Также в апреле 2019 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, в провинции Денизли, пострадали 34 человека. На юго-западе Турции автобус, который вез учеников на экскурсию попал в аварию. Водитель потерял контроль над автотранспортом.  

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, что в Турции на автостраде Конья-Анкара из-за густого тумана столкнулось 30 автомобилей, в результате чего один человек погиб. Также в результате аварии пострадали семеро человек.

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