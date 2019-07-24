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У Туреччині перекинувся автобус з туристами, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    24.07.2019 - 12:15
У Туреччині перекинувся автобус з туристами, є постраждалі
Фото: місце ДТП в Туреччині (twitter.com KOB4)

В результаті ДТП в Туреччині постраждали 25 людей

У провінції Анталія (Туреччина) туристичний автобус з'їхав з дороги і перекинувся, внаслідок чого постраждали близько 25 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Milliyet.

Як повідомляється, в автобусі їхали туристи з Норвегії та Польщі. Аварія сталася в районі міста Кемер.

Видання пише, що більшість поранених отримали травми через тріснуте скла. Вони перебувають у лікарнях Кемера і Кумлуки.

Нагадаємо, місяць тому в Туреччині туристичний автобус зіткнувся з автомобілем, в результаті чого загинули 4 людини, ще 49 отримали поранення.

Також у квітні 2019 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Туреччині, в провінції Денізлі постраждали 34 людини. На південному заході Туреччині автобус, який віз учнів на екскурсію потрапив в аварію. Водій втратив контроль над автотранспортом.

Крім того, раніше РБК-Україна писало, що в Туреччині на автостраді Конья-Анкара через густий туман зіткнулися 30 автомобілів, в результаті чого одна людина загинула. Також в результаті аварії постраждали семеро людей.

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