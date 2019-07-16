В Туреччині відреагували на санкції ЄС

Ілюстративне фото (turkishnews.com)

Санкції Євросоюзу були ухвалені вчора, 15 липня

Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на санкції Європейського союзу за незаконне буріння шельфу поблизу узбережжя Кіпру, які були схвалені 15 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу турецького МЗС.

Як заявили в Туреччині, європейські санкції не вплинуть на її діяльність, пов'язану з видобування газу в східній частині Середземного моря. Більш того, Анкара збирається ще більше активізувати свою газодобувну діяльність.

"Рішення, ухвалене Радою ЄС вчора (15 липня - ред.), не вплинуть на рішучість нашої країни продовжувати роботи з видобування вуглеводнів у східній частині Середземного моря", - йдеться в заяві МЗС.

В турецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що геологорозвідувальні роботи поблизу кіпрського узбережжя проводяться "для захисту власних прав на континентальному шельфі", а також "для захисту прав турків-кіпріотів, які є співвласниками ресурсів острова".

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, Рада Європейського союзу схвалила пакет санкцій проти Туреччини за незаконне видобування газу поблизу узбережжя Кіпру. Євросоюз обмежить фінансову допомогу Анкарі, а також призупинить переговори з країною щодо нової угоди про повітряні перевезення.

РБК-Україна писало, що влада Кіпру звинуватила Туреччину в порушенні суверенітету через те, що Анкара направила до кіпрського узбережжя ще одне судно для бурових робіт.