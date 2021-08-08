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В Турции не осталось лесных пожаров, представляющих угрозу городам, - власти

Автор: РБК-Украина

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что на данный момент не осталось лесных пожаров, которые бы представляли угрозу для населенных пунктов. При этом продолжается борьба с пятью пожарами из 240.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber.

"На данный момент нет пожаров, которые представляют угрозу населенным пунктам. Сгоревшие территории не будут отданы под какое-либо иное использование, они будут восстановлены", - заявил министр.

Министр добавил, что власти рассматривает возможность отправки пожарных самолетов в Грецию, где в последние дни бушуют лесные пожары.

Напомним, сегодня в Турции вспыхнул пожар в районе Кафер, недалеко от аэропорта Даламан. В ликвидации огня помогали местные жители.

Кроме того, тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины.

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ТурцияПожар