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У Туреччині не залишилося лісових пожеж, що становлять загрозу містам, - влада

Автор: РБК-Україна

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що на даний момент не залишилося лісових пожеж, які б становили загрозу для населених пунктів. При цьому триває боротьба з п'ятьма пожежами з 240.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на A Haber.

"На даний момент немає пожеж, які становлять загрозу населеним пунктам. Згорілі території не будуть віддані під будь - яке інше використання, вони будуть відновлені", - заявив міністр.

Міністр додав, що влада розглядає можливість відправки пожежних літаків до Греції, де в останні дні вирують лісові пожежі.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччині спалахнула пожежа в районі Кафер, недалеко від аеропорту Даламан. У ліквідації вогню допомагали місцеві жителі.

Крім того, гасити масштабні лісові пожежі в Туреччині допомагають два пожежні літаки ДСНС України.

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