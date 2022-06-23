В Турции объяснили, что мешает вывозу зерна из Украины

Для начала работы координационного центра по разблокировке украинских портов и вывозу зерна нужно согласие украинской и российской сторон. Турция ведет переговоры с обеими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс в четверг, 23 июня, в Анкаре.

При этом Чавушоглу заверил, что Турция против незаконной продажи украинского зерна или иной продукции любой страной, в том числе Россией.

По его словам, Турция продолжает активные переговоры по данному вопросу как с Россией, так и с Украиной.

"Если в Стамбуле будет достигнута договоренность, то будет создан Мониторинговый центр, а также "зона безопасности" непосредственно за пределами вод Украины", - сказал он.

Напомним, с начала вторжения в Украину, Россия блокирует порты и не позволяет вывоз зерна. Если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна в ближайшее время, то мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть утрачена.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

Кроме того, турецкая делегация планирует посетить Москву "в течение недели" для обсуждения вопроса по разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

В то же время посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины.

При этом Турция намерена покупать украинское зерно со скидкой более чем в 25%. Такая договоренность была достигнута с украинской стороной.

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