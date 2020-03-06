В Турции назвали сроки ввода в эксплуатацию комплексов С-400

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Эрдоган также намерен закупить американские комплексы Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки ввода в эксплуатацию закупленных в Российской Федерации зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Hurriyet.

Так, общаясь с журналистами во время полета из Москвы, где проходили переговоры с президентом РФ относительно Сирии, Эрдоган заявил, что комплексы С-400 являются собственностью Анкары и турецкие военные продолжают учиться работать с ними.

"Они будут введены (в эксплуатацию - ред.) в апреле. Однако вчера я сказал (на переговорах в Москве - ред.), что если США поставят нам комплексы Patriot, то мы приобретем их", - заявил президент Турции.

Напомним, в прошлом году Турция приобрела в России партию ЗРК С-400. В конце ноября Турция начала тестирования ЗРК С-400. В частности, 25 ноября турецкие военнослужащие провели испытания на связь между С-400 и истребителями.

Также РБК-Украина писало, что Турция планирует закупить у США ЗРК Patriot. При этом в Турции не готовы отказываться от российских С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что требования Вашингтона отказаться от российских С-400 являются ограничением суверенных прав Анкары.