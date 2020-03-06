У Туреччині назвали терміни введення в експлуатацію комплексів С-400

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (kremlin.ru)

Ердоган також має намір закупити американські комплекси Patriot

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав терміни введення в експлуатацію закуплених в Російської Федерації зенітних ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Hurriyet.

Так, спілкуючись з журналістами під час польоту з Москви, де відбувалися переговори з президентом РФ щодо Сирії, Ердоган заявив, що комплекси С-400 є власністю Анкари й турецькі військові продовжують навчатися працювати з ними.

"Вони будуть введені (в експлуатацію - ред.) у квітні. Однак вчора я сказав (на переговорах в Москві - ред.), що якщо США поставлять нам комплекси Patriot, то ми придбаємо їх", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, минулого року Туреччина придбала в Росії партію ЗРК С-400. Наприкінці листопада Туреччина почала тестування ЗРК С-400. Зокрема, 25 листопада турецькі військовослужбовці провели випробування на зв'язок між С-400 і винищувачами.

Також РБК-Україна писало, що Туреччина планує закупити в США ЗРК Patriot. При цьому в Туреччині не готові відмовлятися від російських С-400. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вимоги Вашингтона відмовитися від російських С-400 є обмеженням суверенних прав Анкари.