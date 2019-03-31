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В Турции на избирательном участке произошла стрельба, есть жертвы

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 15:30
В Турции на избирательном участке произошла стрельба, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/ilerihaber)

В результате стрельбы погибло 2 человека

На востоке Турции в городе Малатья в ходе проведения муниципальных выборов произошла стрельба на избирательном участке, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что на избирательном участке произошла потасовка между двумя сторонами. Во время конфликта один мужчина выхватил пистолет и застрелил своих противников.

Лидер оппозиционной партии "Партия благополучия" Темель Карамоллаогу рассказал, что погибшими являлись наблюдатели от его партии. Они пытались помешать открытом голосованию и за это были застрелены.

Правоохранители задержали стрелка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нидерландах неизвестный открыл стрельбу в трамвае. В результате стрельбы погибло по меньшей мере 4 человека.

Напомним, на Филиппинах в результате перестрелки с полицией погибли более 10 человек. Во время обыска в доме в провинции Восточный Негрос в субботу, 30 марта, произошла перестрелка между 14 неизвестными и правоохранителями, в результате чего все нападавшие были убиты.

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