Количество жертв стрельбы в Утрехте возросло до четырех

Фото: стрельба в Нидерландах (twitter.com/teddyeugene)

В больнице скончался 74-летний мужчина, который получил серьезное огнестрельное ранение

Количество погибших в результате стрельбы в Утрехте (Нидерланды) возросло до четырех человек. Об этом сообщает Reuters.

В больнице скончался 74-летний мужчина, который получил серьезное огнестрельное ранение.

В прокуратуре Утрехта отметили, что совершившему атаку мужчине, 37-летнему уроженцу Турции Гокмену Танису, будет предъявлено обвинение в убийстве четырех человек с террористическими целями.

Напомним, что 18 марта мужчина начал стрельбу в трамвае нидерландского города Утрехт. В результате стрельбы пять человек получили ранения, три человека погибли - 19-летняя девушка и 28-летний и 49-летний мужчины. Личность Таниса была установлена благодаря камерам видеонаблюдения.

Добавим, по подозрению в причастности к стрельбе в Утрехте задержали третьего подозреваемого. Так, представитель местной прокуратуры Тиес Кортман заявил о задержании третьего подозреваемого в стрельбе. В то же время полиция считает главным подозреваемым ранее задержанного Гекмена Таниса.

Полиция Нидерландов квалифицировала стрельбу в трамвае Утрехта как теракт.