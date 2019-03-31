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У Туреччині на виборчій дільниці сталася стрілянина, є жертви

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 15:30
У Туреччині на виборчій дільниці сталася стрілянина, є жертви
Ілюстративне фото (twitter.com/ilerihaber)

В результаті стрілянини загинуло 2 людини

На сході Туреччини в місті Малат’я в ході проведення муніципальних виборів сталася стрілянина на виборчій дільниці, що призвело до загибелі двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що на виборчій дільниці сталася бійка між двома сторонами. Під час конфлікту один чоловік вихопив пістолет і застрелив своїх супротивників.

Лідер опозиційної партії "Партія добробуту" Темель Карамоллаогу розповів, що загиблими були спостерігачі від його партії. Вони намагалися перешкодити відкритому голосуванню за це були застрелені.

Правоохоронці затримали стрільця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нідерландах невідомий відкрив стрілянину в трамваї. У результаті стрілянини загинуло щонайменше 4 людини.

Нагадаємо, на Філіппінах в результаті перестрілки з поліцією загинули понад 10 осіб. Під час обшуку в будинку в провінції Східний Негрос в суботу, 30 березня, відбулася перестрілка між 14 невідомими та правоохоронцями, в результаті чого всі нападники були вбиті.

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