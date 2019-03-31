На Филиппинах в результате перестрелки с полицией погибли более 10 человек

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В полиции говорят о нападении повстанцев, правозащитники утверждают, что убитые были фермерами

В центральной части Филиппин во время полицейского обыска в рамках уголовного расследования произошла стрельба, в результате которой были убиты 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в полиции, во время обыска в доме в провинции Восточный Негрос в субботу, 30 марта, произошла перестрелка между 14 неизвестными и правоохранителями. В результате чего все нападавшие были убиты.

Правоохранители считают, что нападавшие были членами коммунистического движения повстанцев.

"Мы уверены, что они (офицеры полиции, - ред.) отбивались, потому что полиция не будет применять оружие, если нет угрозы их жизни", - заявил представитель полиции Бернард Банач.

Отмечается, что в ходе обыска были найдены гранаты, пистолеты, винтовки и различные боеприпасы.

Однако, правозащитники утверждают, что все погибшие были обычными фермерами.

"Из-за того, что полиции не удается бороться с коммунистическими повстанцами, они направляют свои силы на фермеров и простых граждан, которых называют сторонниками повстанцев", - заявили в правозащитной группе Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates.

Напомним, ранее сообщалось, что на Филиппинах в городе Замбоанга на острове Минданао неизвестный бросил в мечеть гранату в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще четверо были ранены