В Дубае в ДТП попал автобус с туристами, 17 погибших

Фото: место происшествия (twitter.com/DubaiPolice)

Виновником ДТП мог стать водитель автобуса

В результате аварии с туристическим автобусом в Дубае погибли 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Gulf News.

Отмечается, что девять человек получили ранения, их доставили в больницу. Предварительно установлено, что виновником ДТП мог стать водитель автобуса, который выехал на дорогу, не предназначенную для движения автобусов.



Авария произошла вечером 6 июня. Как заявляли в полиции Дубая, автобус, в котором находился 31 человек, врезался в дорожный знак.

Ранее сообщалось, что Около итальянского города Сиена в регионе Тоскана попал в аварию автобус с туристами, гражданами Российской Федерации. Отмечается, что в автобусе находилось около 60 туристов. Один человек погиб, еще 10 пострадали.

Ранее РБК-Украина писало, что вследствие ДТП, которое произошло в Исландии, погибли трое британских туристов, в том числе один ребенок.

Напомним, в Египте десять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии на трассе Мерса-Матрух - Александрия.