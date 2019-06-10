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В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 22:20
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Фото: место происшествия (twitter.com/updategamingtip)

На борту вертолета находился один человек, он погиб

В США в городе Нью-Йорк вертолет упал на крышу 54-этажного здания в центре Манхэттена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, в результате столкновения произошел пожар на крыше здания. Причины произошедшего пока не сообщаются. В местной полиции инцидент описали как "жесткую посадку".

На борту вертолета находился один человек, он погиб. Здание было эвакуировано.

В Департаменте пожарной охраны заявили, что на месте происшествия были развернуты более 100 сотрудников МЧС.

Губернатор Эндрю Куомо, который находится на месте происшествия, заявил, что признаков терроризма не было. Он сказал, что вертолет, похоже, совершил аварийную посадку.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в  Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате инцидента погибли четверо военных. Сообщается, что инцидент произошел в районе села Сестрятин Радивиловского района. По данным пресс-службы Сухопутных войск, в 23:27 во время учебного полета была потеряна связь с вертолетом.

Кроме того, в Мексике разбился российский вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту страны. Авария вертолета произошла в районе Велье-Верде, что в штате Сан-Луис-Потоси. Причины катастрофы, а также информация о жертвах или пострадавших официально не разглашается.

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