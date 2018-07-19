У Туреччині у справі про вбивство посла РФ в Анкарі заарештували екс-поліцейського

Суд визнав затриманого винним в участі в діяльності терористичної організації

У Туреччині в рамках розслідування вбивства російського посла в Анкарі Андрія Карлова заарештували колишнього співробітника поліції. Про це повідомляє Anadolu.

У ході допиту в прокуратурі затриманий відкинув всі звинувачення на свою адресу. Суд визнав його винним в участі в діяльності терористичної організації.

Нагадаємо, Карлова вбили 19 грудня 2016 року на церемонії відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі.

12 січня 2018 року в рамках розслідування вбивства посла Росії був виданий ордер на арешт ще одного підозрюваного. В Управлінні поліції Анкари розповіли про затримання колишнього співробітника Управління інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини.

А 2 квітня турецька влада видала ордер на арешт опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена і ще семи осіб. Всіх їх запідозрили у причетності до вбивства російського посла.