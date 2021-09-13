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В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Есть погибший и раненые

Автор: Илона Свиридова

В Турции автобус с украинскими туристами попал в аварию. На данный момент известно об одном погибшем и более 30 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hurriyet.

Сообщается, что инцидент произошла в городе Мугла. В аварию попал автобус, который вез украинских туристов из Бодрума в Денизли. По предварительным данным, он врезался в студенческий автобус.

Также сообщается, что автобус с украинцами перевернулся. На месте погиб турецкий водитель, 35 пассажиров обоих автобусов получили травмы и были доставлены в больницы в Мугле ​​и Денизли.

РБК-Украина обратилось за комментариями в украинский МИД. Спикер Олег Николенко сообщил, что информация о ДТП еще уточняется.

Напомним, до этого в июне вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын в ДТП попали украинские туристы. Пятеро из них получили незначительные травмы.

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ДТПТурция