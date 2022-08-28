В Турции автобус с туристами упал в обрыв: есть погибшие и много раненых

По предварительным данным, водитель потерял управление над автобусом и выехал в обрыв из-за повреждения тормоза. Авто около 20 метров волочилось вниз по обрыву, пока не врезалось в дерево.

Водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, еще два человека - по дороге в больницу. Всех пострадавших госпитализировали.

Турецкие правоохранители уже начали расследование аварии. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза тел погибших и техническая экспертиза автобуса.

ДТП в Турции (milliyet.com.tr)