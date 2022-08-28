У Туреччині автобус з туристами впав в урвище: є загиблі і багато поранених

За попередніми даними, водій втратив керування над автобусом і виїхав в урвище через пошкодження гальма. Авто близько 20 метрів волочилося вниз урвищем, поки не врізалося в дерево.

Водій і двоє пасажирів загинули на місці події, ще дві людини - по дорозі в лікарню. Всіх постраждалих госпіталізували.

Турецькі правоохоронці вже почали розслідування аварії. Зараз проходить судово-медична експертиза тіл загиблих і технічна експертиза автобуса.

ДТП в Туреччині (milliyet.com.tr)