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В Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети

Автор: Андрей Козловский

В турецкой провинции Батман микроавтобус, который перевозил школьников и работников текстильного предприятия, сорвался со скалы. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое детей.

Об этом сообщает NTV.

"Два человека погибли и 24 получили ранения, у троих из них серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что местные жители создали живую цепь на склоне, чтобы помочь спасательным службам достать пострадавших. Сейчас пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото: авария в Турции (ntv.com.tr)

Напомним, ранее в Грузии в горах микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате происшествия погибли 17 человек, еще трое получили ранения. Тогда грузинское МВД начало расследование по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Также РБК-Украина писало, что в Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек. Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове.

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